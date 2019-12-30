Ülke genelinde turizmciler sandık başına gitti - Son Dakika
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Ülke genelinde turizmciler sandık başına gitti

6 saat önce

Yeni kurulan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Yönetim Kurulu'nun belirleneceği ilk seçimler Türkiye genelinde bütün bölgelerde yapıldı.

Ülke genelinde turizmciler sandık başına gitti, System.String[]

Yeni kurulan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Yönetim Kurulu'nun belirleneceği ilk seçimler Türkiye genelinde bütün bölgelerde yapıldı.


Karadeniz bölgesinde ise oy verme işlemleri Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Zonguldak'tan Artvin'e kadar uzanan Karadeniz bölgesindeki 18 ilden 448 adet turizm bakanlık belgeli tesis sandık başına gitti.


2 adayın yarıştığı seçimlerde KATİD Başkanı Murat Toktaş (Samsun) ve Yasemin Suyabatmaz (Rize) sektörün karşısına çıktı. Yoğun katılımın görüldüğü seçimi oyların yüzde 68'ini alan Murat Toktaş kazandı. Yasemin Suyabatmaz ise kullanılan oyların yüzde 32'sini aldı.


Turizm Tanıtım ve Geliştirme ajansının Yönetim kuruluna seçilen Murat Toktaş "Bölgenin sorunlarını çok iyi biliyorum. Yeni pazarlara çalışarak bölge turizminin Türkiye pastasından aldığı payı artıracağız. Bölgemiz için ne gerekirse fazlasının çabasını vereceğimi belirtmek isterim. Tanıtım Ajansının kurulması Türk turizmi için önemli bir hamle oldu. Sektör de ilk kez böylesine bir seçim yaşadı ve başarılı bir şekilde tamamladı. Ajansın ilk yönetim kuruluna seçilmek de benim için ayrıca bir gurur oldu. Seçim sürecini sadece sektör paydaşlarımız olan yatırımcılar ve yönetici arkadaşlarımızla kimseyi ayrıştırmadan yürüttük. Kazanan hür iradesi ile karar veren sektör oldu" dedi. - TRABZON

Murat Toktaş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
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