Ülke genelinde yasa dışı bahis ve kumar uygulaması yapıldı

Ülke genelindeki kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulamalarda 30 kişi gözaltına alındı, aranan 659 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde "yasa dışı bahis, kumar, tombala, oyun makineleri" suçlarına yönelik ülke genelinde 9 bin 790 ekip, 32 bin 691 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Yasa dışı bahis oynatan 97 iş yerindeki 105 kişi hakkında adli işlem, 115 kişi hakkında idari işlem uygulandı. 16 kişi gözaltına alındı, aranan 323 kişi yakalandı.

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise 17 bin 480 iş yeri ve deniz aracı, 450 dernek arandı. Bu uygulamada, 14 kişi gözaltına alındı, aranan 336 kişi yakalandı. 294 kişi hakkında adli işlem, 236 kişi hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı, 98 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem uygulandı.

Böylece 30 kişinin gözaltına alındığı ve aranan 659 kişinin yakalandığı uygulamalarda, 7 tabanca, 3 av tüfeği, 41 mermi, 29 kesici ve delici alet, 20 kumar ve oyun makinesi, 2 tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1938 kaçak sigara, çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ve kumar oynanması için materyal ile 40 bin 615 lira ele geçirildi.