'Yasa dışı bahis', 'kumar ve tombala' uygulamalarında 72 gözaltı - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen 'yasa dışı bahis', 'kumar ve tombala' uygulamalarında 72 kişi gözaltına alındı, 131 iş yeri ve derneğe idari işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; ülke genelinde 10 bin 126 ekip, 33 bin 994 personelin katılımıyla 'yasa dışı bahis' ve 'kumar ve tombala' uygulamaları yapıldı. 'Yasa dışı bahis' uygulamasında 13 iş yerinde yasa dışı bahis oynatan 60 kişi hakkında 7258 sayılı kanun kapsamında adli işlem yapıldı, 98 kişi hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. Ayrıca 24 kişi gözaltına alındı, 361 aranan şüpheli yakalandı. 'Kumar ve tombala' uygulamasında; 17 bin 269 iş yeri ve 2 bin 51 dernekte, 48 kişi gözaltına alındı, 341 aranan kişi yakalandı, 120 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 558 kişi hakkında idari işlem yapılarak, para cezası uygulandı. 131 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda; 8 bilgisayar, yazıcı, 26 bin 935 TL, 8 tabanca, 2 av tüfeği, 96 mermi, 3 kurusıkı tabanca, 14 oyun makinesi, 13 tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 bin 50 kaçak sigara, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 2 horoz ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.