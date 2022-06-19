Ülke genelinde yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulama: 11 gözaltı - Son Dakika
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Ülke genelinde yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulama: 11 gözaltı

19.06.2022 10:42
Ülke genelinde yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulama: 11 gözaltı

İçişleri Bakanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; "Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis" suçlarına yönelik ülke genelinde "Yasadışı Bahis" ve "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulamaları yapıldığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; "Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis" suçlarına yönelik ülke genelinde "Yasadışı Bahis" ve "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulamaları yapıldığı duyuruldu. 167 aranan şahsın yakalandığı uygulamada 11 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; "Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis" suçlarına yönelik ülke genelinde 9 bin 854 ekip, 33 bin 520 personelin katılımıyla 18 Haziran'da "Yasadışı Bahis" ve "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulamaları yapıldığı duyuruldu. Yasadışı Bahis uygulamasında; 6 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 21 oynatan şahıs hakkında adli işlem, 44 şahsa da hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem uygulandığı belirtildi. 11 şahıs gözaltına alındığı uygulamada, 167 aranan şahsın yakalandığı aktarıldı. Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamasında ise; 18 bin 145 işyeri ve 543 dernekte, 21 şahıs gözaltına alındığı, 306 aranan şahıs yakalandığı, 81 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı, 323 şahıs hakkında idari işlem yapılarak, para cezası uygulandığı ve 71 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldığı belirtildi.

Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Yapılan uygulamalarda, 8 adet bilgisayar, 22 bin 619 TL para, 4 adet tabanca, 24 adet mermi, 3 adet kurusıkı tabanca, 8 adet oyun makinesi, 3 adet tombala makinesi, 283 gram esrar, 70 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için kullanılan materyallerin ele geçirildiği öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ülke genelinde yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulama: 11 gözaltı - Son Dakika

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