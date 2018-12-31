Ülke Genelinde Yılbaşında Alınacak Tedbirler - İçişleri Bakan Yardımcısı İnce (1)
31 dakika önce
- İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanının katılımıyla "ülke genelinde yılbaşında alınacak tedbirlere" ilişkin basın...
- İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında bakan yardımcıları, Jandarma
Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanının katılımıyla "ülke genelinde yılbaşında alınacak tedbirlere" ilişkin basın açıklaması yapıldı. (1)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:39 Kaynak: AA
Bakan Soylu, Tunceli'de Top Oynadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı
Doların Global Rezerv Paralar İçindeki Payı, Son 5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi
Son Dakika! Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi