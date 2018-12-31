Ülke Genelinde Yılbaşında Alınacak Tedbirler - İçişleri Bakan Yardımcısı İnce (2)
1 saat önce
- İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanının katılımıyla "ülke genelinde yılbaşında alınacak tedbirlere" ilişkin basın...
- İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında bakan yardımcıları, Jandarma
Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanının katılımıyla "ülke genelinde yılbaşında alınacak tedbirlere" ilişkin basın açıklaması yapıldı. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:55 Kaynak: AA
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