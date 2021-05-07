Ülke genelinde yük taşıyan araçlara yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

Polis ekiplerince, 30 Nisan-2 Mayıs'ta yük taşıyan araçlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tedarik zincirinin önemli bir halkasını oluşturan yük taşıyan araçları kullanan şoförlerin trafik kuralı ihlallerini önlemek amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde 39 bin 260 araç/sürücü denetlendi.

Ekiplerce 645 sürücünün araçta takograf bulundurmadığı/kullanmadığı, 341 aracın yasal hız sınırlarına uymadığı, 13 sürücünün alkolün etkisinde araç kullandığı ve 63 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Kontrollerde 3 bin 545 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.