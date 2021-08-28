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OGM: 6 orman yangını kontrol altına alındı, Tunceli'de tek noktada yangın sürüyor - Son Dakika

OGM: 6 orman yangını kontrol altına alındı, Tunceli'de tek noktada yangın sürüyor

28.08.2021 23:48
OGM: 6 orman yangını kontrol altına alındı, Tunceli'de tek noktada yangın sürüyor, System.String[]

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), ülke genelindeki 6 orman yangınının kontrol altına alındığı, Tunceli'de tek bir noktada çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), ülke genelindeki 6 orman yangınının kontrol altına alındığı, Tunceli'de tek bir noktada çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

OGM'den yapılan açıklamada, " Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınlarla mücadelesi devam ediyor. Bugün ülke genelinde çıkan 6 orman yangını ve 6 kırsal alan yangını yaşandı. İzmir, Şırnak, Burdur, Edirne, Antalya ve Yozgat illerinde çıkan orman yangınlarının tamamı ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı. Tunceli'deki özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3'ü kontrol altına alınırken, kalan 1 yangın için ise söndürme çalışmaları olumlu yönde ilerliyor" denildi.

28 Ağustos itibari ile Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumun aktarıldığı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: "Bugün Türkiye genelinde yaşanan 6 orman yangını ve 6 kırsal alan yangınlarının tamamı kontrol altına alındı. İzmir Aliağa'da 13.30'da başlayan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile 14.35'te kontrol altına alındı. Şırnak Uludere Ortasu köyünde 13.00'da başlayan yangın ise 17.30'da kontrol altına alındı. Bugün bir yangın da Burdur Bucak Elsazı köyünde yaşandı. 11.40'da çıkan yangın 13.25'te kontrol altına alındı. Edirne Keşan Yenice köyünde sabah 06.47'de çıkan yangın da 08.00'de kontrol altına alındı. Antalya Konyaaltı Zümrüt köyünde 17.25'te çıkan yangın 19.50'de kontrol altına alınırken, Yozgat Akdağmadeni Akçakışla köyünde 17.15'de çıkan yangın da 19.30'ta kontrol altına alındı ve bölgelerdeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Bugün ayrıca Türkiye genelinde 6 kırsal alan yangını da meydana geldi."'TUNCELİ'DEKİ YANGINLARIN 3'Ü KONTROL ALTINDA'Tunceli yangınlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, özel güvenlik bölgesinde 18 Ağustos 2021 tarihinde saat 13.45'te ormanlık alanda çıkan örtü yangınlarından 3'ünün kontrol altına aldığını belirtildi. Açıklamanın devamında, şöyle denildi: "Tunceli ili Hozat ilçesi Hozat- Ovacık arasındaki özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda çıkan orman yangını dört noktada başladı. İşletme müdürlüğümüze ait 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder ve 25 personelle söndürme çalışmaları aralıksız  devam ediyor. Arazinin dağlık ve ormanının çok sık olmasından dolayı yangını önlemek adına ekiplerimiz 30 kilometre yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açmıştır. Yangınlardan 3 tanesi kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlamıştır. Devam eden diğer yangına müdahale ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Yangının etrafında şerit açma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. En kısa zaman içerisinde yangın kontrol altına alınacaktır. Mevcut yangınlar örtü yangını olup, örtü yer ekiplerimiz müdahale etmektedir."'8 AYDA 2 BİN 105 YANGIN İLE MÜCADELE EDİLDİ'

Açıklamada, yılın ilk 8 ayında Türkiye'de 1597 kırsal yangın ve 2 bin 105 orman yangını yaşandığı, yangınların tamamının Orman Teşkilatı'nın yoğun çabaları neticesinde kontrol altına alınarak, yanan alanlar için yeniden ağaçlandırma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.


OGM: 6 orman yangını kontrol altına alındı, Tunceli'de tek noktada yangın sürüyor
OGM: 6 orman yangını kontrol altına alındı, Tunceli'de tek noktada yangın sürüyor
OGM: 6 orman yangını kontrol altına alındı, Tunceli'de tek noktada yangın sürüyor
OGM: 6 orman yangını kontrol altına alındı, Tunceli'de tek noktada yangın sürüyor
OGM: 6 orman yangını kontrol altına alındı, Tunceli'de tek noktada yangın sürüyor
OGM: 6 orman yangını kontrol altına alındı, Tunceli'de tek noktada yangın sürüyor

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye, Tunceli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OGM: 6 orman yangını kontrol altına alındı, Tunceli'de tek noktada yangın sürüyor - Son Dakika


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