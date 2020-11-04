Ülke genelindeki alkol denetiminde 1276 kişinin sürücü belgesi geçici olarak geri alındı - Son Dakika

Ülke genelindeki alkol denetiminde 1276 kişinin sürücü belgesi geçici olarak geri alındı

04.11.2020 11:15
Ülke genelindeki alkol denetiminde 1276 kişinin sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, System.String[]

Türkiye genelinde alkollü araç kullanan kişilere yönelik yapılan denetimlerde 1269 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı, 8 sürücünün uyuşturucu ve uyarıcı madde testinin pozitif çıktığı, 760 sürücünün ise sürücü belgesiz olduğu tespit edildi.

Türkiye genelinde alkollü araç kullanan kişilere yönelik yapılan denetimlerde 1269 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı, 8 sürücünün uyuşturucu ve uyarıcı madde testinin pozitif çıktığı, 760 sürücünün ise sürücü belgesiz olduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uluslararası kabul gören araştırmalara göre, kanda 0.05 g/dl oranı üzerinde bulunan alkolün trafik kaza riskini büyük ölçüde artırdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 2020'nin 9 aylık döneminde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında, kazaya sebebiyet veren sürücülerin yüzde 1,2'sinin alkol etkisinde araç kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 30-31 Ekim'de ülke genelinde "Alkol Etkisinde Araç Kullanımı"na yönelik özel denetim gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yapılan kontrollerde 60 bin 101 araç sürücüsünün denetlendiği belirtilen açıklamada, 1269 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı, 8 sürücünün uyuşturucu ve uyarıcı madde testinin pozitif çıktığı ve haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı, 760 sürücünün ise sürücü belgesiz olduğu, alkollü tespit edilen bir kişinin de sürücü belgesinin bulunmadığının tespit edildiği bilgisi verildi.

Denetimlerde 929 aracın trafikten men edildiği, 1276 sürücünün ise ehliyetinin geçici olarak geri alındığı kaydedilen açıklamada, toplam 6 bin 519 trafik kural ihlalinin tespit edilerek işlem yapıldığı bildirildi.

Sürücülerden hem kendi hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenlikleri için alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları istenen açıklamada, denetimlerin devam edeceği vurgulandı.

Uyuşturucu, Türkiye, Alkol, Araç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülke genelindeki alkol denetiminde 1276 kişinin sürücü belgesi geçici olarak geri alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla bugün görüşerek anlaşmayı resmileştirecek Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Birçok ilde etkili olacak Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor         
11:13
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Bayer 10 milyar dolar değer kaybetti Bayer 10 milyar dolar değer kaybetti         
10:52
Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım         
10:23
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü         
10:03
Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı         
09:30
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı         
03:05
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı         
23:34
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 11:30:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ülke genelindeki alkol denetiminde 1276 kişinin sürücü belgesi geçici olarak geri alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei