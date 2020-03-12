Ülke genelindeki camiler, cuma namazı için dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Ülke genelindeki camiler, cuma namazı için dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle ülke genelindeki camiler cuma namazı için dezenfekte ediliyor.

Ülke genelindeki camiler, cuma namazı için dezenfekte ediliyor, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle ülke genelindeki camiler cuma namazı için dezenfekte ediliyor.

AA muhabirin aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Türkiye genelindeki 90 bin cami dezenfekte edilmeye başlandı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle ülke genelindeki camiler cuma namazı için de dezenfekte ediliyor.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını kıldıracak, "Tedbir müminden takdir Allah'tandır" başlıklı hutbeyi irad edecek. Hutbe, ülke genelindeki camilerde de okunacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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