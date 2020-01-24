Ülke genelindeki denetimde 300 şehir içi toplu taşıma aracı trafikten men edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ülke genelindeki denetimde 300 şehir içi toplu taşıma aracı trafikten men edildi - Son Dakika

Ülke genelindeki denetimde 300 şehir içi toplu taşıma aracı trafikten men edildi

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, 300 şehir içi toplu taşıma aracı trafikten men edildi.

Ülke genelindeki denetimde 300 şehir içi toplu taşıma aracı trafikten men edildi, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, 300 şehir içi toplu taşıma aracı trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ve sürücüler üzerinde yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla, 22 ve 23 Ocak'ta ülke genelinde şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 41 bin 65 araç ve sürücü denetlendi, 891 sürücünün taşıma sınırı üzerinde yolcu aldığı belirlendi, 300 araç trafikten men edildi, 33 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve 4 bin 559 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:10 Kaynak: AA
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