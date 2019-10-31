Son Dakika Haberleri: Ülke genelindeki iki günlük trafik denetimlerinde, 21 bin 607 hız ihlali tespit edildi
Son Dakika Güncel Ülke genelindeki iki günlük trafik denetimlerinde, 21 bin 607 hız ihlali tespit edildi

Ülke genelindeki iki günlük trafik denetimlerinde, 21 bin 607 hız ihlali tespit edildi

6 saat önce

Trafik polislerince ülke genelinde iki gün süreyle yapılan denetimlerde, 21 bin 607 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi.

Ülke genelindeki iki günlük trafik denetimlerinde, 21 bin 607 hız ihlali tespit edildi, System.String[]

Trafik polislerince ülke genelinde iki gün süreyle yapılan denetimlerde, 21 bin 607 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık etkiye sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak, sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 26-27 Ekim'de, ülke genelinde denetimler yapıldı.

Trafik polislerince yapılan kontrollerde, 21 bin 607 aracın hız ihlali yaptığı tespit edildi.

Bu ihlallerin yüzde 63,3'ünde, ihlal yapan araçlar durdurularak sürücüleri bilgilendirildi, yüzde 36,7'sinde ise araçların tescil plakasına ceza yazıldı.

Yapılan kontrollerde, kusuru ya da eksikliği bulunduğu gerekçesiyle 399 araç trafikten men edildi, 20 sürücünün de ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Denetimler kapsamında, tespit edilen 24 bin 56 trafik kuralı ihlaliyle ilgili de işlem yapıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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