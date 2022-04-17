81 ilde 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması: 47 gözaltı - Son Dakika
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81 ilde 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması: 47 gözaltı

17.04.2022 12:40
81 ilde 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması: 47 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamasında 47 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen  'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamasında 47 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, ülke genelinde 30 bin 361 personelin katılımıyla 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada  21 bin 31 iş yeri ve 436 dernek kontrol edildi, 533 aranan kişi yakalandı, 47 kişi gözaltına alındı. 146 kişi hakkında adli, 405 kişi hakkında idari işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. 123 umuma açık işyeri ve derneğe ise idari işlem yapıldı.Uygulamada ayrıca 15 tabanca, 1 av tüfeği, 251 mermi, 1 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulama sonucunda, 7 oyun ve kumar makinesi, 7 tombala makinesi ile kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 8 horoz ve kumar oynanması için kullanılan çok sayıda materyale el konuldu.


81 ilde 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması: 47 gözaltı
81 ilde 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması: 47 gözaltı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Jandarma, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 81 ilde 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması: 47 gözaltı - Son Dakika


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