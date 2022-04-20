Ülke genelindeki kumar uygulamalarında 49 gözaltı - Son Dakika
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Ülke genelindeki kumar uygulamalarında 49 gözaltı

20.04.2022 14:48
Ülke genelindeki kumar uygulamalarında 49 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde gerçekleştirilen "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulamasında 49 şahıs gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde gerçekleştirilen "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulamasında 49 şahıs gözaltına alındı. Aranan 566 şahıs ise yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde 8 bin 582 ekip, 30 bin 10 personelin katılımıyla "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması yapıldı.

Uygulamada; 20 bin 397 işyeri ve 477 dernek kontrol edildi, 49 şahıs gözaltına alındı. 566 aranan şahıs yakalanırken, 134 şahıs hakkında adli, 843 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 170 umuma açık işyeri ve derneğe ise idari işlem yapıldı.

Ayrıca; 8 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 228 adet mermi, 14 adet oyun ve kumar makinesi, 5 adet tombala makinesi, 1 kilo 100 gram esrar maddesi, 14 gram bonzai, 35 adet captagon, 5 bin 831 adet kaçak sigara ve çok sayıda kumar oynanması için kullanılan materyale de el konuldu.

(Doğukan Gürel - İHA)

Ülke genelindeki kumar uygulamalarında 49 gözaltı
Ülke genelindeki kumar uygulamalarında 49 gözaltı
Ülke genelindeki kumar uygulamalarında 49 gözaltı
Ülke genelindeki kumar uygulamalarında 49 gözaltı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ülke genelindeki kumar uygulamalarında 49 gözaltı - Son Dakika


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