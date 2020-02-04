Ülke genelindeki Narkotik uygulamalarında 2 bin 929 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ülke genelindeki Narkotik uygulamalarında 2 bin 929 kişi yakalandı - Son Dakika

Ülke genelindeki Narkotik uygulamalarında 2 bin 929 kişi yakalandı

7 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ülke genelinde narkotik ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 bin 929 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ülke genelindeki Narkotik uygulamalarında 2 bin 929 kişi yakalandı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ülke genelinde narkotik ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 bin 929 kişinin yakalandığını bildirdi.


Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 52 ilde narkotik birimleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 7 günde 2 bin 929 zanlıyı yakaladı. Uygulamalar ekseninde 99 kilogram esrar, 65 kilogram eroin, 1 kilogram skunk, 3,5 kilogram bonzai, 21,5 kilogram metamfetamin, 43 bin 586 ecstasy, 35 adet tabanca ve tüfek ile uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 50 bin 350 TL para ele geçirildi. - ANKARA

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:39 Kaynak: İHA
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