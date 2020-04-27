Ülke genelindeki operasyonlarda 1261 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1261 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 39 ilde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 121 kilogram esrar, 64 kilogram eroin, 36 kilogram skunk, 12 kilogram metamfetamin, 6 bin kök kenevir, 3 bin sentetik ecza ve 2 bin ecstasy ele geçirildi.

Operasyonlarda 1261 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ele geçirilen ruhsatsız 11 tabanca ve tüfek ile 81 bin 585 liraya el konuldu.