Ülke genelindeki operasyonlarda 377 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

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Ülke genelindeki operasyonlarda 377 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
7 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada 34 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 377 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada 34 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 377 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 88 kilogram esrar, 8 kilogram eroin, 48 kilogram kokain, 31 kilogram afyon sakızı, 5 kilogram metamfetamin, 6 kilogram bonzai ve 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aramalarda ele geçirilen ruhsatsız 8 tabanca ve tüfek ile 17 bin 502 liraya el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:30 Kaynak: AA
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