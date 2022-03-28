Ülke genelindeki operasyonlarda 4 bin 630 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ülke genelindeki operasyonlarda 4 bin 630 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

28.03.2022 16:28
Ülke genelindeki operasyonlarda 4 bin 630 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada ülke genelindeki uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 630 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada ülke genelindeki uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 630 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 80 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 630 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 336 kilogram esrar, 224 kilogram skunk, 81 kilogram eroin, 19 kilogram kokain, 207 kilogram metamfetamin, 83 kilogram bonzai, 38 kilogram kimyasallar, 16 kilogram afyon sakızı, 7 bin captagon, 9 bin ecstasy, 80 bin sentetik ecza, 437 kök kenevir bitkisi, 70 tabanca/tüfek ve 84 bin 160 lira para ele geçirildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülke genelindeki operasyonlarda 4 bin 630 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülke genelindeki operasyonlarda 4 bin 630 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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