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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 511 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 511 araç trafikten men edildi

29.12.2021 21:44
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 511 araç trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde 23-26 Aralık'taki trafik denetimlerinde 511 aracın trafikten men edildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde 23-26 Aralık'taki trafik denetimlerinde 511 aracın trafikten men edildiğini bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacı ile 23-24 Aralık'ta sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla kırmızı ışık, emniyet kemeri, çocuk bağlama sistemleri ve seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı ihbarlı özel denetim yapıldı.

Denetimde 2 bin 68 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri kullanmamaktan işlem yapıldı, 3 bin 710 kırmızı ışık kural ihlali tespit edildi.

Seyir halinde cep telefonu kullanan 1925 sürücü ile çocuk bağlama sistemleri bulunmayan veya kullanılmayan 3 araç için işlem yapıldı.

Denetimlerde 13 sürücü belgesi geçici olarak alındı, 275 araç trafikten men edildi ve 9 bin 956 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.

Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler denetlendi

Açıklamaya göre 25-26 Aralık tarihlerinde 8 bin 513 şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs ve şoför kontrol edildi.

Kontrollerde 580 trafik kural ihlali tespit edildi. 87 aracın takograf kullanmadığı, 10 sürücünün çalışma veya dinlenme sürelerine, 119 sürücünün yasal hız sınırlarına uymadığı, 3 kişinin başkasına ait sürücü kartını kullandığı belirlendi ve 52 araç trafikten men edildi.

Yük taşıyan araçlar kontrol edildi

Yük taşıyan araçlara yönelik 25-26 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı kontrollerde ise 19 bin 886 araç ve sürücü kontrol edildi. Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 62 araç tespit edildi.

Araçlardan 52'sinde standartlara uygun arka veya yan koruma çerçevesinin bulunmadığı, üzerinde teknik değişiklik yapılan 10'unda ise bu çerçevelerin yer almadığı belirlendi.

Yük taşıyan 27 aracın kış lastiğinin olmadığı tespit edilirken 184 araç trafikten men edildi ve 13 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

KGYS denetimleri

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ile 25-26 Aralık'ta eş zamanlı yapılan denetimlerde ise ve 10 bin 337 trafik kural ihlali belirlenip işlem yapıldı.

Denetimlerde 3 bin 909 sürücü veya yolcuya emniyet kemeri kullanmamaktan işlem yapıldı.

114 sürücünün ışıksız yaya geçitlerinde, 390 sürücünün de ışıksız okul geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermediği belirlenerek işlem uygulandı.

Kontrollerde 821 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan işlem yapıldı. 2 bin 194 sürücünün kırmızı ışık kural ihlali yaptığı tespit edildi.

511 araç trafikten men edildi

Polisin 23-26 Aralık tarihlerini kapsayan denetimlerinde böylece 184'ü yük, 52'si ise şehirler arası yolcu taşıyan toplam 511 araç trafikten men edildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Tragger, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 511 araç trafikten men edildi - Son Dakika


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