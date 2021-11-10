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Ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı - Son Dakika

Ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı

10.11.2021 12:39

Ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı İçişleri Bakanlığı koordinesinde suç işleme amacındakilerin caydırılması ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı koordinesinde suç işleme amacındakilerin caydırılması ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada aranan bin 111 kişi yakalanırken, 816 araç trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması amacıyla ülke genelinde 9 Kasım tarihinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Ülke genelinde eş zamanlı 8 bin 703 noktada gerçekleşen uygulamada 56 bin 505 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile 230 dedektör köpek görev aldı. Uygulama metruk binalar, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri, havaalanları güzergahları, AVM ile eğlence ve etkinlik yapılan fuar, kutlama alanları gibi yerlerde gerçekleştirildi.

Uygulamada 8 bin 68 metruk bina kontrol edildi

Uygulamada, 8 bin 68 metruk bina ve 6 bin 725 park-bahçe kontrol edildi, 23 bin 68 umuma açık yer ile ilköğretim ve lise çevrelerinde tek dal sigara satışı yapılabilecek yerler denetlendi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan bin 111 kişi yakalanırken, hakkında kayıp ihbarı olan 7'si çocuk 21 kişi bulundu. 489 kişiye adli/idari işlem uygulandı, 579 kişi gözaltına alındı. 46 umuma açık yerine işlem uygulandı. Ayrıca çocukların ve gençlerin korunması amacıyla ilköğretim ve lise çevrelerinde gerçekleşen denetimlerde 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a aykırı hareket eden 33 iş yerine tek dal sigara satışından dolayı işlem yapıldı.

Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda 178 bin 515 araç kontrol edildi. Kontrollerde 7 bin 215 araca işlem yapıldı, 816 araç trafikten men edildi, 264 aranan araç tespit edildi. Uygulamalarda ruhsatsız tabanca, kesici delici aletler ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra bin 120 paket kaçak sigara, 171 bin 160 adet makaron, 130 bin 668 kilogram kaçak tütün, 199 adet tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca 329 devre mülk-devre tatil sektöründe faaliyet yürüten işletme denetlendi.

Ülke genelinde Türkiye Güven Huzur uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı
Ülke genelinde Türkiye Güven Huzur uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı
Ülke genelinde Türkiye Güven Huzur uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı
Ülke genelinde Türkiye Güven Huzur uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı
Ülke genelinde Türkiye Güven Huzur uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı
Ülke genelinde Türkiye Güven Huzur uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı
Ülke genelinde Türkiye Güven Huzur uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı
Ülke genelinde Türkiye Güven Huzur uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı
Ülke genelinde Türkiye Güven Huzur uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı
Ülke genelinde Türkiye Güven Huzur uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı
Ülke genelinde Türkiye Güven Huzur uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı
Ülke genelinde Türkiye Güven Huzur uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı
Ülke genelinde Türkiye Güven Huzur uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı
Ülke genelinde Türkiye Güven Huzur uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Tragger, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması: Aranan bin 111 kişi yakalandı - Son Dakika
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