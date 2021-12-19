Meteorolojik Değerlendirme - Son Dakika

Tarih: 19 Aralık 2021 Pazar Saat: 15: 10 Uyarı No: 527

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME Beklenen Meteorolojik Hadise : Soğuk Hava Geliyor !

Genel Durum : Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22. 12. 2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21. 12. 2021 Salı gününden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale illerinde hissedilir derecede düşeceği, mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Salı ve Cuma günleri arasında bu illerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları; KIRIKKALE -8/0 DÜZCE -7/3

ZONGULDAK -5/2

BARTIN -9/3

BOLU -7/-1

KARABÜK -10/-1

ÇANKIRI -8/-1

Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24. 12. 2021 Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Geçerlilik Periyodu : 21. 12. 2021 15: 00 - 25. 12. 2021 09: 00 Uyarı Yapan Merkez : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi