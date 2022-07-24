Ülke genelindeki yasa dışı bahis, kumar ve oyun denetimlerinde 30 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik dün yapılan uygulamada 30 kişinin gözaltına alındığını, aranan 485 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde "kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik ülke genelinde 9 bin 667 ekip, 34 bin 377 personelin katılımıyla dün uygulama gerçekleştirildi.

Yasa dışı bahis oynatan 2 iş yerindeki 23 şahıs hakkında adli işlem, 98 kişi hakkında idari işlem uygulandı. 2 kişi gözaltına alınırken, 187 aranan şahıs yakalandı.

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında 17 bin 884 iş yeri ve 754 dernekte de 28 kişi gözaltına alındı, aranan 298 kişi yakalandı. 90 kişi hakkında adli işlem, 413 kişi ile 82 umuma açık iş yeri ve derneğe ilişkin idari işlem yapıldı.

Uygulamalarda 5 bilgisayar, 12 bin 726 lira, 4 tabanca, 1 av tüfeği, 28 mermi, 2 kumar amaçlı dövüştürülen horoz, 9 oyun makinesi, 5 tombala makinesi, 74 gram esrar, 1337 kaçak sigara, 8 captagon, 5 gram metamfetamin ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar materyalleri de ele geçirildi.