Son Dakika Haberleri: Ülke gündemine oturmuştu, Bakanın talimatıyla hayallerine kavuştu
Son Dakika Güncel Ülke gündemine oturmuştu, Bakanın talimatıyla hayallerine kavuştu - Son Dakika

Ülke gündemine oturmuştu, Bakanın talimatıyla hayallerine kavuştu

6 saat önce

Sivas'ta yaşayan yüzde 97 bedensel engelli Devran Koçer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla hayali olan bilgisayara ve akülü aracına kavuştu.

Ülke gündemine oturmuştu, Bakanın talimatıyla hayallerine kavuştu, System.String[]

Sivas'ta yaşayan yüzde 97 bedensel engelli Devran Koçer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla hayali olan bilgisayara ve akülü aracına kavuştu.


Sivas'ta öğretmen Sedat Bayiskit, bedensel engelli öğrencisine evinde eğitim verebilmek için haftanın 2 günü kendisine ait otomobili ile yakıt giderlerini kendisi karşılayarak 100 kilometre yol kat etmesi ile gündeme gelmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla Devran hayali olan, köyünde rahatça gezebileceği akülü aracına kavuştu. Karabalçık köyüne giden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Harun Tan ve Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral, Devran'a Zümrüt'ün hediyelerini takdim etti. Ayrıca Sivas Valisi Salih Ayhan, Devran'a diz üstü bilgisayar hediye etti. - SİVAS

Değerli Taş, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor
Yol ortasında ikiye bölünmüş ayıyı gören vatandaşlar telefona sarıldı Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:45:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ülke gündemine oturmuştu, Bakanın talimatıyla hayallerine kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]