Son Dakika Haberleri: Ülke Olarak Hep Beraber Huzur İçinde Yaşayalım"

Ülke Olarak Hep Beraber Huzur İçinde Yaşayalım"

1 saat önce

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz istiyoruz ki herkesin yarınından emin olabileceği, nimeti de külfeti de eşit paylaşacağı bir ülke olarak hep beraber huzur içinde yaşayalım. Huzurumuzu bozmasınlar.

Ülke Olarak Hep Beraber Huzur İçinde Yaşayalım
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz istiyoruz ki herkesin yarınından emin olabileceği, nimeti de külfeti de eşit paylaşacağı bir ülke olarak hep beraber huzur içinde yaşayalım. Huzurumuzu bozmasınlar." dedi.

Uysal, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen mitingde, Türkiye'nin tüm mazlum milletler için bir umut olduğunu söyledi.

DP olarak Türkiye'yi Orta Asya'dan Orta Doğu'ya kadar ışık saçacak, yeniden eski gücüne kavuşmuş bir ülke haline getirmek istediklerini dile getiren Uysal, "Kim Türkiye'nin bu coğrafyadaki varlığını sorguluyorsa, kem gözle bakıyorsa, dün olduğu gibi namlulara alnımızı da göğsümüzü de dayarız." diye konuştu.

Uysal, parti olarak Türkiye'nin yeniden üreten bir güç olmasını istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz istiyoruz ki herkesin yarınından emin olabileceği, nimeti de külfeti de eşit paylaşacağı bir ülke olarak hep beraber huzur içinde yaşayalım. Huzurumuzu bozmasınlar. Irak'ta, Suriye'de yaşananların aynasında kendimize bakalım. Bu büyük ülkenin kıymetini bilelim. Eğer ülkeyi yönetenler olarak bu ülkenin bekasını tartışmaya açarsan, birileri de bunu münakaşaya açar. Sen gereğini yaparsan kimse buna cesaret edemez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:00 Kaynak: AA

Politika
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