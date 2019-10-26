Ülke puanı için kritik galibiyet

UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya'nın Wolfsberger takımını 1-0 yenen Medipol Başakşehir hem gruptan çıkma şansını güçlendirdi hem de UEFA'da ülke puanı klasmanında Türkiye adına çok önemli puanları kazandırdı. Ülke puanı sıralamasında Türkiye, şu anda Avusturya'nın önünde 11. basamakta. Türkiye'nin 11. sıradaki yerini koruması 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonunun doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması adına da büyük önem taşıyor.



RAKİBİMİZİ YENDİ



Medipol Başakşehir, 11. sıra için Türkiye'nin en ciddi rakibi olan Avusturya'nın temsilcisi Wolfsberger'i yenerek ülke puanı adına çok kritik bir galibiyet elde etti. Bu galibiyetle Türkiye puanını 31.4'e yükseltirken, Avusturya'nın puanı 30.125 oldu.