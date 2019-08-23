Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabük spor'un başkanı Mehmet Yüksel, yarın düzenleyecekleri törenle yeni sezona başlayacaklarını ve 50. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek, " Karabükspor'u kimse kaderine terk edemez. Bu takım bu ülke sporuna yarım asırdır hizmet ediyor." dedi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulduğunu, bu 50 yıllık zaman içinde 34 sezon 1. Lig, 10 sezon da Süper Lig'de boy gösterdiğini, bir defa da UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.

İçinden geçtikleri maddi sıkıntılar nedeniyle alt yapıları, Süper Lig'de mücadele eden tekerlekli sandalye basketbol takımını, milli oyuncular yetiştiren güreş, basketbol ve voleybol takımlarını kapatmak zorunda kaldıklarını anlatan Yüksel, "Bu nedenle bir çok gencimiz spor yapamaz duruma düştü. Ellerindeki, hedeflerindeki tek takım kayboldu. Bu gençlere yazık. Şimdi sadece A futbol takımıyla faaliyetimizi sürdürebiliyoruz. Karabükspor'u kimse kaderine terk edemez. Bu takım bu ülke sporuna yarım asırdır hizmet ediyor. Bu vebalin altında herkes ezilir. Bu gençlerin geleceği ve kaderiyle kimse oynayamaz." diye konuştu.

Yeni sezona Kastamonuspor 1966 ile hazırlık maçı yaparak başlayacaklarına dikkat çeken ve açılışta müzik ve görsel şölenler ile 50. yılı kutlayacaklarını da belirten Yüksel, yarın Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadında yapılacak etkinliklere herkesi davet etti.