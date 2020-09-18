Ülke tamamen kırmızı seviyede - Son Dakika

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, artık korona virüsle mücadelede sarı, turuncu ve kırmızı seviyelerin bir anlamı olmadığını söyleyerek, "Böyle devam ederse ülkede korona virüsten ölenlerin sayısı 45 bini bulacak" dedi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tebriz'de gazetecilere yaptığı açıklamada ülke genelinde korona virüse ilişkin son durumu paylaştı. İran'da bazı şehirlerde korona virüs patlaması yaşandığını belirten Herirçi, Tebriz kentini örnek göstererek, "Tebriz'de günlük hasta yatışı 40 seviyelerindeyken, bugün bu sayı günlük 160'a yükseldi. Kum'da ise bu sayı 10'dan 160 seviyesine çıktı" ifadesini kullandı.

Tüm ülkenin kırmızı seviyede olduğunu vurgulayan Herirçi, "Artık korona virüsle mücadelede sarı, turuncu ve kırmızı seviyelerin bir anlamı yok. Böyle devam ederse ülkede korona virüsten ölenlerin sayısı 45 bini bulacak" dedi.

Herirçi, ülke genelinde maske kullanım oranının yüzde 95 ve şehirlerarası seyahatin yüzde 50 azalması halinde vaka ve can kayıplarında düşüş yaşanacağını söyledi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)