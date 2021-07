Bakan Kasapoğlu, Ülke TV'nin "7. Sporun Devleri Buluşuyor" ödül törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ülke TV'nin "7. Sporun Devleri Buluşuyor" ödül törenine katıldı.

Başkent Ankara'daki bir otelde düzenlenen organizasyonda, yılın başarılı milli sporcularına ve spor adamlarına ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun kardeşliğe, sevgiye, birliğe ve beraberliğe vesile olan pek çok güzel mesajı içerisinde barındırdığını belirterek, "Sporun her bir branşında inançla, azimle, gayretle ve kararlılıkla emek veren tüm sporcularımızı, çok kıymetli antrenörlerini, her daim yanlarında olan değerli ailelerini bu vesileyle tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sporun, sabır ile özveri gerektiren uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Bugün sporcularımızı taltif etmek üzere bir aradayız, gayrete, emeğe, alın terine saygı vesilesiyle bir aradayız. Ülke TV'ye, Kanal 7 ailesine, böylesine bir organizasyonla sporun sadece birkaç branştan ibaret olmadığını tüm yayınlarıyla ortaya koyan yayın anlayışı vesilesiyle aynı zamanda Ömer Önder Bey'e spor programının sürdürülmesindeki emeği vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Ülkemiz son 19 yılda her alanda olduğu gibi sporda da çok önemli bir aşamayı Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli çabalarıyla, büyük katkılarıyla, güçlü liderliğiyle katetti. Dün sporcumuz dahi olmayan branşlarda bugün tüm dünyada İstiklal Marşı'mızın güçlü mesajını seslendiren, bayrağımızı dalgalandıran sporcularımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de sporcuların ve gençlerin, inançlarıyla tüm dünyaya örnek olduğunu kaydeden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Yarınlar Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sporda da bu çıtayı daha yukarılara taşıdığı yerler olacak. 19 yılda geldiğimiz mesafe tesis altyapımız, futboluyla, basketboluyla, salonlarıyla, havuzlarıyla, kortlarıyla ve semt sahalarıyla, önemli bir devrimi ortaya koyuyor. İşte burada Türkiye'nin farklı vilayetlerini temsil eden değerli milletvekillerimiz var. 81 vilayette tüm dünyaya meydan okuyan bir altyapı devrimini gerçekleştirdik. Statların kalitesi, kapasitesi, bu anlamdaki rekabet üstünlüğü tüm dünya tarafından kabul görüyor. Her branşta başarıyı her geçen gün daha üst boyutlara taşıyoruz. İnanıyoruz ki olimpik ve paralimpik oyunlarında tüm sporcularımız gayretleriyle büyük başarıları inşallah taçlandıracak. Biz sporcularımıza ve gençlerimize güveniyoruz. Türkiye'mizin sporcuları, gençleri sadece Türkiye'nin değil gönül coğrafyamızın ve insanlığın umudu olan gençler, sporcular."

Tüm imkanları hiçbir engel tanımaksızın sporculara ve gençlere seferber etmeye devam edeceklerini belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemiz pandemiyi çok güçlü bir şekilde yönetti. Sporda da pandemiyi fırsata çevirdik. Yüzmede son yıllardaki başarılarımız, cimnastikteki başarılarımız, kazanılan ivmenin en güzel ispatı." yorumunda bulundu.

"Ülkemizin layık olduğu başarı çıtasını en güçlü şekilde yakalayacağız"

"Hedefimiz büyük, biz büyük hedeflerin evlatlarıyız." diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Sporcularımız da dünyanın dört bir yanında her bir branşta iddiasını en yüksek noktaya koymuş sporcular. O yüzden yetenek taramasıyla spora yönlendirme projemiz; Bakanlık olarak çok önem verdiğimiz bir proje; işi şansa bırakmadan yeteneklerimizi bizzat keşfederek ve onları yarınlara hazırlama projesiyle bugüne kadar bir milyon 200 bin çocuğumuzun yetenek taramasını gerçekleştirdik, bu hedefleri daha da farklı noktalara taşıyacağız. Biz tüm spor ailesi olarak spora gönül verenlerle beraber, tüm kamu kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, halkımızla el ele vererek, inşallah ülkemizin layık olduğu başarı çıtasını futboldan satranca, hentbola her branşta en güçlü şekilde yakalayacağız, buna inanıyoruz."

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İşte bugün aranızda olan sporcularımız, özellikle paralimpik sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte onların gayretiyle, dualarıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda ülkemiz en güzel şekilde temsil edilecek. Ödül alan, katılan tüm sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM İdare Amiri Alpay Özalan da yaptığı konuşmada, ödül alan sporcuları tebrik etti.

Türkiye'de sporun ve sporcuların geldiği başarılı noktaya dikkati çeken Özalan, yoğun programı nedeniyle programa katılamayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da selamlarını getirdiğini kaydetti.

AA Parlamento Haberleri Editör Yardımcısı Atakan Çelik'e "Başarı ve üstün cesaret" ödülü

Programda konuşmaların ardından sporcu ve spor adamlarına ödülleri takdim edildi.

Bakan Kasapoğlu, "Yılın spora destek veren yerel yönetici" ödülünü Mardin Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hüseyin Çam'a ve "Yılın sporcusu" ödülünü de Para- Atletizm Özel Sporcular Milli Takımı ile Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'na takdim etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Erkek Golbol Görme Engelliler Milli Takımı'na özel ödülü verdi.

Programda "Yılın sporcusu" ödülüne layık görülen isimler şöyle:

"Milli güreşçi Soner Demirtaş, milli boksçu Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, milli yüzücü Emre Sakçı, milli satranççı Gülenay Aydın, milli çekiççi Eşref Apak, milli judocu Bilal Çiloğlu, milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol."

Milli eskrimci Nisanur Erbil ile milli badmintoncu Büşra Ünlü ise özel ödüle layık görüldü.

Anadolu Ajansı (AA) Parlamento Haberleri Editör Yardımcısı Atakan Çelik'e ise 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ilk haberi geçmesi ve yaptığı başarılı haberler dolayısıyla "Başarı ve üstün cesaret" ödülü takdim edildi.

Yılın spor kanalı ödülüne ise TRT Spor Yıldız layık görüldü.