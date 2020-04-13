Ülkede Bakan Soylu sevinci yaşandı - Son Dakika

Ülkede Bakan Soylu sevinci yaşandı
18 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından vatandaşlar, balkon ve camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından vatandaşlar, balkon ve camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının bittiği saat 00.00'da balkon ve camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu. Bir grup vatandaş ise konvoy oluşturarak Bakan Soylu'nun evinin önüne gelerek slogan attı. Grup yanlarında getirdikleri Türk Bayraklarını açarak istiklal marşını okudu. Sosyal mesafeyi de koruyan grup araçlarına binerek dağıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:15 Kaynak: İHA
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