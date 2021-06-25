Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı

"Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarına bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi

ABD Başkanı Biden, konuşmasını bitirmeye çalışırken gazetecilere helikoptere binme zamanının geldiğini söyledi.

KAMALA HATIRLATINCA ÖZÜR DİLEYİP SÖZLERİNE DEVAM ETTİ

Bu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in bir kaç cümle fısıldayarak Biden'a yaklaştığı görüldü. Harris'in Miami'deki binanın çökmesiyle ilgili konuşması gerektiğinin hatırlatılması üzerine Biden, özür diledikten sonra sözlerine devam etti.

ENKAZ ALTINDA KAÇ KİŞİNİN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Florida eyaletinde 102 kişinin yaşadığı 12 katlı bina yıkılmıştı. En az bir kişinin öldüğü olayda, enkazdan şimdiye kadar 35 kişi çıkarıldı. Enkaz altında kaç kişi olduğu ise bilinmiyor.