Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı

ABD Başkanı Biden, konuşmasını bitirmeye çalışırken gazetecilere helikoptere binme zamanının geldiğini söyledi.
Bu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in bir kaç cümle fısıldayarak Biden'a yaklaştığı görüldü. Harris'in Miami'deki binanın çökmesiyle ilgili konuşması gerektiğinin hatırlatılması üzerine Biden, özür diledikten sonra sözlerine devam etti.
Florida eyaletinde 102 kişinin yaşadığı 12 katlı bina yıkılmıştı. En az bir kişinin öldüğü olayda, enkazdan şimdiye kadar 35 kişi çıkarıldı. Enkaz altında kaç kişi olduğu ise bilinmiyor.
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