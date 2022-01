Ülkedeki faili meçhul cinayetleri teker teker araştırıyorlar. - Son Dakika

Ülkedeki faili meçhul cinayetleri teker teker araştırıyorlar... 19 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü, 9 yıldır aranıyordu trafik kazasında öldüğü anlaşıldı

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, veri entegrasyonu sayesinde, uzun yıllar çözülememiş olan 19 yıllık faili meçhul bir cinayeti aydınlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, Emniyet, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki bilgileri bir araya getiren veri entegrasyonu ile yıllardır çözülememiş olayları, faili meçhul cinayetleri aydınlatmayı sürdürüyor. Veri entegrasyonu sayesinde Mersin'deki 19 yıllık bir kadın cinayeti çözülürken bir başka olayda yakınlarının yıllardır kayıp olarak aradığı bir kişi ortaya çıkartıldı. Veri entegrasyonu ve kurumun çalışmaları sayesinde de son bir yılda 155 bine yakın terör, asayiş, narkotik ve organize suçların olduğu olaylar aydınlatıldı, karanlıkta kalan olaylar için milyonlarca görüntü tarandı.

19 yıllık kadın cinayeti çözüldü

Kriminal Daire Başkanlığı'nın kurumlar arası karşılaştırma yaparak aydınlattığı son cinayet 2002 yılında gerçekleşti. Durdu Gökçü isimli 27 yaşındaki kadın, Mersin'deki evinde cinayete kurban gitti. O dönemde olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmalarda katil zanlısına ait parmak izlerine rastlandı ancak 19 yıl boyunca parmak izleri herhangi bir kimseyle eşleşmeyince cinayet çözülemedi. Kriminal Daire Başkanlığı'nın entegre edilen verilerinden parmak izleri Mehmet Öz ile eşleşti, birçok suç kaydı bulunan Öz yakalanarak cezaevine gönderildi.

9 yıldır kayıp olan şahıs veri entegrasyonuyla bulundu

Veri entegrasyonu ile aydınlatılan bir diğer olay da 2013 yılında gerçekleşti. 2013'te Antalya Aksu'da meydana gelen kazada aracın içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Şahsın üzerinde kimlik olmamasından ve vücudunun tanınmaz halde olmasından dolayı kim olduğu tespit edilemedi. Ailesinin yıllarca aradığı, kimsesizler mezarlığına gömülen şahsın veri entegrasyonu sayesinde Hasan Kürüş olduğu tespit edildi.

"Son bir senede geçmişe yönelik 155 bin olay aydınlattık"

Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin, veri entegrasyonu hakkında detayları paylaştı. Şahin, olayların önceden sadece kurumların içerisinde kaldığını ve çözülemediğini, şu an ise kurumlar arası bilgiler paylaşılarak olayların netliğe daha çabuk ulaştığını söyleyerek, "Biz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla burada bir veri entegrasyonunu sağladık. Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki veriler tek bir havuzda birleştirildi ve faili meçhul kalmış cinayet ya da diğer asayiş, terör, narkotik olaylarının aydınlatılmasında bize büyük katkı sağladı. Bu entegrasyonla biz şu ana kadar geçmişe yönelik son bir senede 155 bin olay aydınlattık. Gelen veriler, başkanlığımızdaki parmak izi uzmanları, kimyagerler, biyologlar, antropologlar, arkeologlar tarafından bir ekip kuruldu. Bu faili meçhul kalmış tüm olaylar burada incelenmeye alındı. Kadın cinayetinden kayıp şahsa kadar. 2002 yılında 19 yıl önce işlenmiş olan bir cinayet olayının faili yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde yakalandı. O dönemde imkanlar yoktu. Biz şu an bilim ve teknolojinin her türlü imkanını en üst şekilde kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şahin, artık suçluların hiçbir şekilde kaçamayacaklarını, geçmişte suç işlemiş birisi varsa da yakalanmayacağı umuduyla düşünmemesini açıkladı.