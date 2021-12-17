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Ülkedeki sokak esnafları Şişli'de çalıştay yapacak - Son Dakika

Ülkedeki sokak esnafları Şişli'de çalıştay yapacak

17.12.2021 11:28
Ülkedeki sokak esnafları Şişli'de çalıştay yapacak

Türkiye'deki 6.5 milyon seyyar satıcı Şişli Belediyesi öncülüğünde İstanbul'da çalıştay düzenleyecek. Ayrıca Türkiye Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi için girişimde bulunulacak.

Pandemi döneminde zor günler geçiren sokak satıcıları İzmir'deki örgütlenmesinin ardından şimdi de yurt genelinde yapılanacak. Yaklaşık 6.5 milyon seyyar satıcıyı kapsayacak yapılanma için ilk toplantı sanal ortamda yapıldı. İstanbul merkezli Sivil Taraf Derneği tarafından düzenlenen toplantıya toplam 50 bin üyesi bulunan İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, Şişli Belediye Meclis Üyesi Av. Emin Vahap Şimşek, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Bahattin Turnalı ve akademisyenlerin yanı sıra kooperatif ve dernek başkanları katıldı.

2.5 SAATLİK TOPLANTI

Başkan Evren Laçin, toplantının 2.5 saatten fazla sürdüğüne dikkat çekerek, " Erzurum'dan Aydın'a, Adana'dan Giresun'a, İstanbul'dan İzmir, Ankara ve Eskişehir'e kadar geçimini sokaktan temin etmeye tüm çalışan sokak emekçilerinin katılımıyla ilk defa bu denli bir toplantı yaptık. Birbirinden haberdar olan ama ortak kaderleri sokaklarda seyyar satıcılık, kağıt toplayıcılığı, sokak sanatçılığı yapan emekçilerin geleceği için önemli kararlar alındı" dedi.

ULUSAL MECLİS GELİYOR

Toplantıda Şişli Belediye Meclis Üyesi Emin Vahap Şimşek'in öneride bulunduğunun da altını çizen Şimşek, "Sayın meclis üyemiz, Şişli Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul'da sokak ekonomisi ve çözüm önerileri konulu bir panel ve çalıştayın düzenlenmesi talebinden bulundu. Üyelerimiz de bunu kabul etti. Diğer illerin de katılımlarıyla genişleyecek olan bu topluluk Türkiye Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi'nin kurulması için ikinci bir toplantının yapılması kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı.

LİDERLERE DAVET

Kurulacak ulusal seyyar meclisin bundan sonra her ay düzenli olarak toplanmasına oybirliğiyle karar verildiğinin altını çizen Evren Laçin, oluşturulacak bir heyetin Ankara'da tüm siyasi parti liderini ziyaret edip düzenlenecek çalıştaya ve toplantılara davet edilmesi kararlaştırıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar, İstanbul, Türkiye, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ülkedeki sokak esnafları Şişli'de çalıştay yapacak - Son Dakika


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