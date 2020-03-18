Ülkeler, koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ülkeler, koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alıyor - Son Dakika Dünya

Ülkeler, koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alıyor

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) hızlı yayılması ve risk grubu hastalarda ölümcül olması nedeniyle dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

Ülkeler, koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alıyor, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) hızlı yayılması ve risk grubu hastalarda ölümcül olması nedeniyle dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Çin'in ardından İtalya'nın merkez üssü haline gelmesiyle dünyayı etkisi altına alan virüs nedeniyle ülkeler, önlemlerini artırdı.

Dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüsle mücadele kapsamında ülkeler, önlemlerini artırıyor. Çok sayıda ülkenin ilk adımı koronavirüsün yayılmasını engellemek, ikinci adımı ise koronavirüs tespit edilen kişilerin tedavilerine devam etmek oldu. Dünya genelinde yaklaşık 200 bin kişiye bulaşan koronavirüs, 7 bin 954 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

'ÇİN'DEKİ ERKEN ÖNLEMLER, OLASI 700 BİN VAKANIN ÖNÜNE GEÇTİ'

Çin'de koronavirüs tespit edilen vaka ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki yükselişin yavaşladığı gözlemlendi. Bu yavaşlamanın nedeninin ise Çin'in erken aldığı önlemler olduğu belirtiliyor. Aralık ayında ortaya çıkan virüsün yayılmaya başlamasıyla Çin, Ocak ayının sonlarında doğru uçuşları durdurdu ve Vuhan kentini karantina altına aldı. Ülke genelinde ve Vuhan'da sokak sokak dezenfekte çalışmaları yapıldı. Çin'de şehir içi toplu taşımanın durdurulması, eğlence mekanlarının kapatılması ve toplu etkinliklerin yasaklanmasının dünya genelinde 700 binden fazla vakanın ortaya çıkmasının önüne geçtiği öne sürüldü. Dünya genelinde vaka sayılarının artmasıyla da diğer ülkelerin benzer önlemleri aldığı gözlemlendi.

İTALYA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ VE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Virüs, İtalya'nın Lombardiya bölgesinde ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından hızla yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İtalya'da vaka sayısının artmasıyla etkilenen Avrupa'nın, koronavirüsün yeni merkez üssü olduğunu açıkladı. 2 bin 503 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 bin 506 vakanın bulunduğu İtalya'da 'karantina önlemleri' artırılırken; olağan üstü hal ilan edildi. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayan işletmeler dışında tüm dükkanlar kapatıldı. Ayrıca, Çin'deki gibi insanların toplu halde bir araya geldikleri etkinlikler de iptal edildi. Yetkililer, insanlara gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

MERKEL: ÜLKENİN YÜZDE 70'İNE BULAŞABİLİR

İtalya'da virüsün yayılmasının ardından Orta Avrupa ülkelerindeki vaka sayıları da artmaya başladı. Almanya'da 9 Mart'ta 1040 olarak açıklanan vaka sayısı bugün 9 bin 360'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26'ya çıktı. Almanya Başbakanı Merkel, virüs vakalarının artışının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu virüs nedeniyle ülkenin yüzde 60 ila 70'inin etkilenebileceğini belirtti. "Bu virüs bir test. Umarım bu testi geçeceğiz" diyen Merkel, Almanya'nın bu tarz bir olayla ilk defa karşılaştığını ve bu tedbirlerin ülkede ilk kez alındığını belirtti. Merkel, koronavirüsün yayılmasını engellemek ve risk grubu olan yaşlıların korunması için bu tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Almanya da Çin'e benzer şekilde eczane ve marketleri açık tutarak, eğlence merkezlerini ve insanların toplu halde bir araya geldiği etkinlikleri iptal etti.

İSPANYA VE FRANSA'DA SINIRLAMALAR GETİRİLDİ

11 bin 826 vakanın bulunduğu ve 533 kişinin yaşamını yitirdiği İspanya'da sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal ilan edildi. İspanyol polisinin, sokağa çıkma yasağını kontrol etmek için insansız hava araçlarıyla denetim yaptığı bilgisi paylaşıldı. Ülkede en çok etkilenen kentlerden Madrid'de, hoparlörlerden insanlara sokağa çıkmamaları ve diğer insanlarla temaslardan kaçınmaları konusunda uyarılar yapıldığı belirtildi.

7 bin 695 vakanın bulunduğu ve 148 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkede, serbest dolaşımın zorunlu haller dışında en az 15 gün süreyle sınırlandırılacağını açıkladı. Macron, ayrıca koronavirüsten olumsuz etkilenen şirketlere mali yardımlarda bulunacağını ve bunun için 300 milyon euro kaynak ayrıldığını da söyledi.

İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ: KARANTİNA YOK

Çin ve İtalya'nın ardından en çok vaka sayısının görüldüğü İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin koronavirüsten en çok etkilenen kent ve bölgelerin karantina altına alınmayacağını açıklaması dikkat çekti. Başta başkent Tahran olarak üzere bazı şehirlerin karantina kapsamına alınacağına yönelik iddiaları yalanlayan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Ne bugün, ne yarın karantina işlemi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

BELÇİKA'DA SINIRLAMAR GETİRİLDİ

Belçika'da koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma sınırlaması yürürlüğe girdi. Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkacak kişilerin acil ihtiyaç için çıkılabileceğini, ciddi önlemler alındığını ve kurallara uymayanların cezalandırılacağını açıkladı.

Belçika'da 1243 kişide koronavirüs tespit edilirken; 10 kişi hayatını kaybetti.

ZELENSKİ: OLAĞAN ÜSTÜ HAL İLAN EDİLEBİLİR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da durumun henüz olağanüstü hal ilan edecek düzeyde kritik olmadığını, ancak, şartların gerektirmesi halinde, olağanüstü halin de ilan edilebileceğini dile getirdi. Volodimir Zelenski, herkesi karantina önlemlerine uymaya çağırarak, buna uymayanların cezalandırılacağını kaydetti.

Ukrayna'da 14 kişide koronavirüs tespit edilirken; 2 kişi yaşamını yitirdi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:09 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor         
12:25
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda! Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!         
11:42
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:37:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ülkeler, koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]