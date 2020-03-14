Ülkelerde kişi başına kaç doktor ve hastane yatağı düşüyor? Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ülkelerde kişi başına kaç doktor ve hastane yatağı düşüyor? Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika Dünya

Ülkelerde kişi başına kaç doktor ve hastane yatağı düşüyor? Türkiye kaçıncı sırada?

6 saat önce

Hükümetler, koronavirüs salgınının daha da yayılmasının önüne geçmeye çalışırken sağlık kurumları da virüs bulaşan kişilerin tedavisine yoğunlaşmış durumda. Peki, dünyada hangi ülkede kişi başına kaç hastane yatağı düşüyor?

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Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyaya giderek yayılıyor. Virüs tespit edilen vaka ve bunun yol açtığı ölümlerin sayısı hızla artıyor. Hükümetler salgının daha da yayılmasının önüne geçmeye çalışırken sağlık kurumları da virüs bulaşan kişilerin tedavisine yoğunlaşmış durumda.


Peki, dünyada hangi ülke kişi başına kaç hastane yatağı düşüyor?

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Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:32 
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