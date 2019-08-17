Son Dakika Haberleri: Ülkelerin internet hızı sıralaması: Türkiye 102. basamağa geriledi, zirvede Tayvan var
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Ülkelerin internet hızı sıralaması: Türkiye 102. basamağa geriledi, zirvede Tayvan var

1 saat önce

Ülkelerin internet genişbant hızı üzerine yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, 207 ülke arasında internet hızı en yüksek 102. ülke oldu. Türkiye bu listede 2018 yılında 91 ve 2017'de 83. sıradaydı. Avrupa'da en hızlı internet ise İsveç'te bulunuyor. Onu Hollanda ve Norveç takip ediyor.

Ülkelerin internet hızı sıralaması: Türkiye 102. basamağa geriledi, zirvede Tayvan var, System.String[]
Ülkelerin internet genişbant hızı üzerine yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, 207 ülke arasında internet hızı en yüksek 102. ülke oldu. Türkiye bu listede 2018 yılında 91 ve 2017'de 83. sıradaydı. Dünyada Tayvan birinci sırada yer alırken Avrupa'da en hızlı internet İsveç'te bulunuyor. Onu Danimarka ve Hollanda takip ediyor.

Teknoloji ve araştırma şirketi Cable, 2019 yılı dünya internet genişbant hızı sıralamasını yayımladı. 9 Mayıs 2018 ile 8 Mayıs 2019 tarihleri arası 12 aylık dönemde 207 ülkenin genişbant hızını araştıran Cable, ortalama hızın bir önceki seneye göre yüzde 20.65 oranında arttığını öne sürdü.
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Türkiye, Avrupa, Tayvan, İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:48 
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