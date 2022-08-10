İstanbul'dan yola çıkan 54 Suriyeli, Hatay ve Kilis'ten ülkelerine uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'dan yola çıkan 54 Suriyeli, Hatay ve Kilis'ten ülkelerine uğurlandı

10.08.2022 13:31

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 54 Suriyeli, Esenyurt Belediyesinin "Gönüllü Geri Dönüş" projesi kapsamında Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından ülkelerine gönderildi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 54 Suriyeli, Esenyurt Belediyesinin "Gönüllü Geri Dönüş" projesi kapsamında Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından ülkelerine gönderildi.

Esenyurt Belediyesinin organizasyonu kapsamında gönüllü dönüş için başvuru yapan aralarında çocukların da bulunduğu 54 Suriyeli için dün eski belediye binası önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, törende, kendilerinin, ülkelerine gönüllü olarak dönmek isteyenlere kolaylık sağlamak için hazır olduklarını söyledi.

Ülkelerine dönmek isteyenlere otobüs tahsisi yaptıklarını kaydeden Bozkurt, "Bugüne kadar, Esenyurt Belediyesinin organizasyonuyla 3 binin üzerinde Suriyeliyi evlerine geri gönderdik. Artık bu organizasyon İstanbul'un birçok yerinde yankı buldu ve başka ilçelerden de talep geliyor. Onları da ilave ediyoruz. 5 yıl boyunca Türkiye'ye dönmeme garantisi vererek sınır dışına çıkıyorlar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından işlemleri tamamlanan 54 Suriyeli, daha önce yaşadıkları Halep, Şam, İdlib ve Afrin'e gönderilmek üzere 3 otobüsle İstanbul'dan uğurlandı.

Hatay'dan 43 Suriyeli gönderildi

İstanbul'dan çıkan 3 otobüsteki Suriyelilerden 43'ü sabah saatlerinde Hatay'da Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarına getirildi.

İşlemlerinin ardından Suriyelilerden 28'i Cilvegözü, 15'i de Yayladağı sınır kapılarından ülkelerine uğurlandı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib'e ailesiyle geçen Halit Ata, AA muhabirine, 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve bu sürede İstanbul'da yaşadığını söyledi.

Ailesiyle ülkelerine geri döndüklerini belirten Ata, "Ülkemize yerleşerek yaşamımızı orada sürdürmek istiyoruz. Türkiye'ye misafir olarak gelmiştik. Türk halkı bizi güzel şekilde ağırladı. Türk halkının başımın üstünde yeri var. Komşularımızla aramız çok iyiydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını artırsın inşallah. O sürekli Suriyelilerin yanında durdu." ifadelerini kullandı.

Kilis'ten 11 Suriyeli ülkesine gitti

Hatay'da 43 kişinin uğurlanmasının ardından 3'ü çocuk 11 Suriyeli de Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na götürüldü.

Suriyeliler, işlemlerinin ardından ülkelerine döndü.

Ülkesine geçen Suriyelilerden Sezgin Relsido, AA muhabirine, İstanbul'da yaşadığını, gönüllü dönüşler kapsamında Suriye'ye gittiğini söyledi.

Afrin'e ailesinin yanına gideceğini belirten Relsido, orada bir problemin olmadığını ve ülkesinde tarım işlerinde çalışacağını ifade etti.

İbrahim Haci de Suriye'de güvenli bölge oluşturulduğu için vatanına döndüğünü dile getirdi.

Çobanbey'de sanayi kurulduğu için bölgede iş imkanlarının olduğunu aktaran Haci, "Türk askerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstanbul'da tekstil işi yapıyordum. Ç

YORUMLAR
500
İstanbul'dan yola çıkan 54 Suriyeli, Hatay ve Kilis'ten ülkelerine uğurlandı İstanbul'dan yola çıkan 54 Suriyeli, Hatay ve Kilis'ten ülkelerine uğurlandı Kilis'te 2 düzensiz göçmen yakalandı Kilis'te 2 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Kilis, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'dan yola çıkan 54 Suriyeli, Hatay ve Kilis'ten ülkelerine uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:45:51. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'dan yola çıkan 54 Suriyeli, Hatay ve Kilis'ten ülkelerine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement