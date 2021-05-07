Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da yaşama tutunmaya çalışıyor - Son Dakika

Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da yaşama tutunmaya çalışıyor

07.05.2021 13:09
Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da yaşama tutunmaya çalışıyor, System.String[]

Ülkelerindeki iç savaş ve yoksulluktan kaçıp 1 ayı aşkın süre yollarda kalan göçmenlerin Avrupa'ya gitme umudu Diyarbakır'da son buluyor.

Ülkelerindeki iç savaş ve yoksulluktan kaçıp 1 ayı aşkın süre yollarda kalan göçmenlerin Avrupa'ya gitme umudu Diyarbakır'da son buluyor. Çoğunluğunu Afganların oluşturduğu düzensiz göçmenler, otogarda yaşama tutunmaya çalışıyor.

Ülkelerinde yaşanan yoksulluk ve savaş nedeniyle ailelerini bırakarak zorlu şartlar altında geçirdikleri 35 günlük yolculuğun ardından Diyarbakır'a gelen düzensiz göçmenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İnsan kaçakçıları tarafından biner dolar paraları alınan 180 göçmenden sadece 45'i varış noktalarına ulaşabiliyor. Kimi göçmenler yolda bitkin düşüp hayatını kaybederken, kimisi de güvenlik güçlerine yakalanıp sınır dışı ediliyor. Türkiye ve Avrupa hayaliyle dağları aşarak sınırdan geçen göçmenler, İstanbul ve Avrupa yolunu tutmak için Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekliyor. Diyarbakır'da hayırseverler tarafından yeme ve içme ihtiyaçları giderilen düzensiz göçmenler yaşama tutunmaya çalışıyor.

Yaklaşık 35 gündür yollarda olan evli ve bir çocuk babası Seyfullah Sadmanlı, akrabalarıyla çıktığı umut yolculuğunda dağlarda insan kaçakçıları tarafından getirildiklerini ve kendilerinden kişi başı bin dolar alındığını söyledi. Sadmanlı, " Afganistan'dan buraya 35 gün sürüyor, birçok yeri arabayla geliyoruz, dağları ise yürüyerek çıkıyoruz. Para karşılığı Afganistan'dan buraya kadar bin dolar alıyorlar. Buradan Ankara, İstanbul'a gidiyoruz. Bizim grupta hayatını kaybeden olmadı, ama bizden önce gelenlerde olmuş, kış aylarında karlar altına kalanlar olmuş" dedi.

"Yola 180 kişi ile çıktık, sadece 45'imiz yetiştik"

Göçmenlerden Adil Besel ise 180 kişilik grupla yola çıktıklarını, 45'inin buraya vardığını, içlerinden 5 kişinin öldüğünü, geri kalanının ise güvenlik görevlilerine yakalandığını söyledi. Besel, "Afganistan'dan kaçarak önce Pakistan'a, daha sonra İran'a gelerek, oradan Van'dan Türkiye'ye girip Diyarbakır'a kadar geldim. Araba ve yürüyerek geldik, 35 günde geldik. Bir günde 600 kişi geliyor. Bizim grupta 180 kişi çıktık yola, 45 kişi buraya yetiştik. Diğerlerini polisler tuttu geri gönderdi. Yolda gelirken su ve yemek yok, 5 kişi öldü. Buradan İstanbul'a gideceğim, orada çalışacağım. Avrupa hayalim çok var. Avrupa'ya Yunan tarafından giriş yapıp en son Hollanda'ya kadar akrabalarımla beraber gidiyorum. Kadınları Afganistan'da bıraktık, para kazanınca göndereceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da yaşama tutunmaya çalışıyor
Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da yaşama tutunmaya çalışıyor
Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da yaşama tutunmaya çalışıyor
Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da yaşama tutunmaya çalışıyor
Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da yaşama tutunmaya çalışıyor
Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da yaşama tutunmaya çalışıyor
Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da yaşama tutunmaya çalışıyor

Diyarbakır, İstanbul, dolar, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da yaşama tutunmaya çalışıyor - Son Dakika


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