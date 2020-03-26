Ülkelerine dönemediler, Karabük'te misafir edilecekler - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuş sahaları kapanınca ülkelerine dönemeyen Cezayir, Tunus ve Ürdün vatandaşları otobüslerle Karabük'e getirilerek yurda yerleştirildi.

Salgın nedeniyle uçuş sahaları kapanınca ülkelerine gidemeyen ve günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayir, Tunus ile Ürdün vatandaşları otobüslerle Karabük'e getirildi. 14 otobüsle Karabük'e getirilen bu kişiler, sağlık kontrolünden geçirildi. İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirilen kişilerin bir süre yurtta misafir edileceği öğrenilirken, polis yurdun çevresinde önlem aldı.