Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı çift çocuklarına kavuşmak istiyor - Son Dakika

Hindistan'da tatildeyken çıkan savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Türkiye'ye sığınan Ukraynalı çift, yakınlarının yanında kalan 9 ve 13 yaşlarındaki kızlarına kavuşabilmek istiyor.

İzmir Ukraynalılar Derneği öncülüğünde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto amacıyla Gündoğdu Meydanı'nda eylem düzenlendi.

Kentte yaşayan Ukraynalıların katıldığı eyleme 15 Şubat'ta Hindistan'a tatile giden, savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyerek Türkiye'deki arkadaşlarının yanına gelen Yatsenko ve Olena Yevhen çifti de katıldı.

"Biz ölürken yaptırımlar yardımcı olamıyor"

Yatsenko Yevhen (39), gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın yaşadıkları Çernigiv şehrini bombaladığını söyledi.

Rusya'nın okulları, hastaneleri ve sivilleri bombaladığını söyleyen Yevhen, "Daha önce görülmemiş bir savaş yürütüyorlar. Bugün ülkemiz kan ağlıyor. Gerçekten tüm dünya yardım etmeye çalışıyor ama biz ölürken tüm bu yaptırımlar da yardımcı olamıyor. Bizim askerlerimiz ülkemizi savunmaya çalışıyorlar. Tüm halkımız birleşti. Gencecik çocuklarımız savunma birliklerine katıldılar ve Rus ordusuna karşı şehirlerini savunmaya çalışıyorlar." dedi.

Olena Yevhen ise gözyaşlarına hakim olamadığı açıklamasında yakınlarının yanına bıraktıkları 9 ve 13 yaşlarındaki kızları için büyük endişe duyduklarını belirtti.

Ülkelerine dönmenin şu an için mümkün gözükmediğini, her an çocuklarını düşündüğünü, İzmir'deki arkadaşları kendilerine kalacak yer bulduğu için şanslı olduklarını ifade eden Yevhen, "Çocuklarımız, ailelerimiz, annelerimiz orada. Eve gitmek istiyoruz. Ülkeme dönmek istiyorum. Daha önce ailemizle iletişim kurduk ama bugünden itibaren çocuklarımızın bulunduğu Herson şehrini de Rusya bombalıyor. Ailemizle bağlantımız kesildi. Sabah iyilerdi, hayatta olduklarını biliyoruz." diye konuştu.