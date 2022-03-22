Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı milli kürekçiler, Köyceğiz'de misafir ediliyor - Son Dakika
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Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı milli kürekçiler, Köyceğiz'de misafir ediliyor

22.03.2022 14:04
Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı milli kürekçiler, Köyceğiz'de misafir ediliyor

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen Ukrayna Kürek Milli Takımı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ağırlanıyor.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen Ukrayna Kürek Milli Takımı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ağırlanıyor.

Savaş başlamadan önce planlanan takvime göre 17 Şubat'ta Köyceğiz'de kampa başlayan Ukrayna Kürek Milli Takımının kamp süresi 15 Mart'ta tamamlandı. Kampı zorunlu olarak uzatan Ukraynalı sporcular ülkelerine döneceği günü bekliyor.

Savaşın bitmesini isteyen kürekçiler yakınlarıyla telefonda görüşerek ve konakladıkları otelde televizyondan haberleri izleyerek gelişmeleri takip ediyor. Aileleriyle 45 kişiden oluşan Ukraynalı sporcular, Köyceğiz'deki zamanlarını gölde kürek çekerek geçiriyor.

Milli sporcu Kozhenkova Anastasiia, AA muhabirine, kamp döneminde iken savaşın başladığını bu nedenle ailesini Köyceğiz'e getirdiğini söyledi.

Defalarca dünya şampiyonasına ve olimpiyatlara katılmış bir sporcu olarak bu duruma çok üzüldüğünü belirten Anastasiia, "Savaşın bir an önce bitmesini istiyorum. Rusya'nın haksız yere geldiği ve bizi evimizden etme çabasını durdurmasını, geri dönmelerini istiyoruz. Bizler de evimize dönmeyi bekliyoruz." dedi.

Ukrayna Kürek Milli Takım Antrenörü Mikola Chupryna ise Rusya'nın yaptığı büyük haksızlık olarak değerlendirdi. Tek isteklerinin barış olduğunu vurgulayan Chupryna, şöyle konuştu:

"Rusya'nın bu haksız işgaline karşı bütün dünya biliyor, protesto ediyor. Dünyanın bize yardım etmesini istiyoruz. Kamp için geldiğimiz Köyceğiz'de ülkemizde olan savaşın bilgisini aldık. Ülkemizde olan yakınlarımızla sürekli bilgi almaya çalışıyoruz. Kamp süremiz bitmesine rağmen burada kalmaya devam ediyoruz. Misafirperverlikleri ve bizlere sahip çıktıkları için otel yetkililerine teşekkür ediyoruz. Umudumuz savaşın bir an önce durması ve ülkemize dönmek."

Ukrayna Milli Kürek Takımı'nın kamp yaptığı otelin İşletme Müdürü Fehmi Telci ise Ukrayna Milli Kürek Takımının planlanan takvime göre 17 Şubat'ta kamp yapmaya başladıklarını söyledi.

Kampın 15 Mart'ta sona ereceğini, 10 gün ara verip tekrar 22 Nisan'a kadar uzatacaklarını ifade eden Telci, "Fakat kampa başladıktan sonra yaklaşık 5'inci ve 6'ncı gününde savaş çıkması sebebiyle kamplarını sonlandıramadılar ve zor durumda kaldılar. Buna mukabil olarak da biz otel işletmemiz onlara kucaklarımızı açtık. Çoğunun eşinin, çocuklarının veya annelerinin buraya gelip bizde konaklamasına da yardımcı olduk. Bütün imkanlarımızı seferber ettik." diye konuştu.

Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı milli kürekçiler, Köyceğiz'de misafir ediliyor
Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı milli kürekçiler, Köyceğiz'de misafir ediliyor
Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı milli kürekçiler, Köyceğiz'de misafir ediliyor
Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı milli kürekçiler, Köyceğiz'de misafir ediliyor

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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirme Açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirme Açıklaması

Köyceğiz, Ukrayna, Kürek, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı milli kürekçiler, Köyceğiz'de misafir ediliyor - Son Dakika


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