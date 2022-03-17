Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı yelkenciler Bodrum'da misafir ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı yelkenciler Bodrum'da misafir ediliyor

17.03.2022 00:05
Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı yelkenciler Bodrum'da misafir ediliyor

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve İtalya'dan Türkiye'ye gelen Ukraynalı yelkenciler, Muğla'nın Bodrum ilçesinde misafir ediliyor.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve İtalya'dan Türkiye'ye gelen Ukraynalı yelkenciler, Muğla'nın Bodrum ilçesinde misafir ediliyor.

İspanya'ya kamp yapmaya ve optimist yarışlarına katılmaya giden 6 yelkenci, bir antrenör ve iki veliden oluşan 9 kişilik grup, 15 Şubat'ta ülkelerine dönmeyi planlarken Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kampı uzattı. Sporcular, ülkelerinde savaş başlaması üzerine, İspanya'da farklı yarışların ardından İtalya'ya geçip Garda Gölü'ndeki yarışlara katıldı.

Savaşın devam etmesi nedeniyle ülkelerine dönemeyen grup, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ile irtibata geçerek destek istedi. Yapılan organizasyonla ilçeye gelen yelkenciler Bodrum Belediyesi tarafından bir otelde misafir edilmeye başlandı.

Yelkenciler, ilçeye gelişlerinde belediye görevlileri ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk ve başantrenör Serdar Çiçek tarafından Türk bayrağı ve çiçeklerle karşılandı.

Antrenör Paulo Dontsov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkelerine dönemediklerini söyledi.

İtalya kulüplerinden, Türkiye Yelken Federasyonu ve Bodrum Belediyesinden destek gördüklerini ve Bodrum'a ulaştıklarını anlatan Dontsov, "Aileler, çocuklarını güvende tutmamı rica ettiler. Elimden gelen ve yapabileceğim şey, çocukları bu süreçte Ukrayna'dan uzak tutmak, onlara yelken yaptırmak, bayrağımızı mümkün olduğu kadar yukarıya çıkarmak." dedi.

Grupta yer alan ve ilçede geçen yıl 9'uncusu düzenlenen optimist yarışlarında birinci olan Sviatoslav Madonich, olanlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk ise Ukraynalı yelkencileri antrenmanlarına devam etmeleri için yardımcı olacaklarını kaydetti.

Bu arada gruba, Ukrayna'dan gelen sporcu ve velilerden oluşan 6 kişinin daha katılacağı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Ukrayna'da son 24 saatte 11 bin kişi Mariupol'u terk etti Ukrayna'da son 24 saatte 11 bin kişi Mariupol'u terk etti ÜLKELERİNE GERİ DÖNEMEYEN YELKEN SPORCULARI BODRUM'A GELDİ ÜLKELERİNE GERİ DÖNEMEYEN YELKEN SPORCULARI BODRUM'A GELDİ

İtalya, Bodrum, Yelken, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı yelkenciler Bodrum'da misafir ediliyor - Son Dakika


Son Dakika
23:33 Mesut Özil yere göğe sığdıramadı! İşte, Arda Güler'i utandıran o sözler
23:01 Sedat Peker'den aylar sonra ilk paylaşım! "Halil Falyalı ile tanışmak istedi" iddiasına ateş püskürdü
22:51 Zelenski'den övgüyle bahseden ABD Başkanı Biden, Putin için sert konuştu: O bir savaş suçlusu
09:29 Eşsiz manzara büyüledi! Gün doğarken gökyüzünü kızıla boyandı
22:35 Messi'den sürpriz karar! Eleştiri oklarının hedefi olan yıldız futbolcu PSG'den ayrılıyor mu?
21:59 Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanacak! Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak
21:25 İki liderden önemli diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
20:40 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 00:11:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı yelkenciler Bodrum'da misafir ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement