Ülkelerine dönmek isteyen Libyalılarla Başkonsolosluk çalışanları arasında gerginlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ülkelerine dönmek isteyen Libyalılarla Başkonsolosluk çalışanları arasında gerginlik - Son Dakika

Ülkelerine dönmek isteyen Libyalılarla Başkonsolosluk çalışanları arasında gerginlik

6 saat önce

ÜLKELERİNE gitmek için uçuş bulamayan Libyalı 70 kişilik grup, Libya Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Ülkelerine dönmek isteyen Libyalılarla Başkonsolosluk çalışanları arasında gerginlik, System.String[]
ÜLKELERİNE gitmek için uçuş bulamayan Libyalı 70 kişilik grup, Libya Başkonsolosluğu önünde toplandı. Libyalı grupla başkonsolosluk çalışanları arasında kısa süreli gerginlik çıkarken, polis grubu başkonsolosluktan uzaklaştırdı.

İstanbul'da yaşayan bir grup Libyalı ülkesine dönmek istedi. Ancak uçuşların iptal edildiğini öğrenen Libyalılar, Beyoğlu'nda bulunan Libya Başkonsolosluğu önüne gelerek yetkililerle görüşmek istedi. Başkonsolosun binada olmadığını belirten çalışanlar gruptan ayrılmalarını istedi. Ancak görüşme konusunda ısrar edip içeri girmek isteyen Libyalılarla çalışanlar arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine Libya Başkonsolosluğu çalışanları polisten yardım istedi. Olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet Polisi, Libya Başkonsolosluğuna gelerek içeri girmek isteyen Libyalı grubu binadan uzaklaştırarak çevrede güvenlik önlemi aldı.


- İstanbul
İstanbul, Beyoğlu, Polis, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:19 Kaynak: DHA
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