ÜLKELERİNE DÖNMEK İSTEYEN LİBYALILARLA BAŞKONSOLOSLUK ÇALIŞANLARI ARASINDA GERGİNLİK - Son Dakika
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ÜLKELERİNE DÖNMEK İSTEYEN LİBYALILARLA BAŞKONSOLOSLUK ÇALIŞANLARI ARASINDA GERGİNLİK

7 saat önce

ÜLKELERİNE DÖNMEK İSTEYEN LİBYALILARLA BAŞKONSOLOSLUK ÇALIŞANLARI ARASINDA GERGİNLİKHaber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) ÜLKELERİNE gitmek için uçuş bulamayan Libyalı 70 kişilik grup, Libya Başkonsolosluğu önünde toplandı.

ÜLKELERİNE DÖNMEK İSTEYEN LİBYALILARLA BAŞKONSOLOSLUK ÇALIŞANLARI ARASINDA GERGİNLİK

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) ÜLKELERİNE gitmek için uçuş bulamayan Libyalı 70 kişilik grup, Libya Başkonsolosluğu önünde toplandı. Libyalı grupla başkonsolosluk çalışanları arasında kısa süreli gerginlik çıkarken, polis grubu başkonsolosluktan uzaklaştırdı.

İstanbul'da yaşayan bir grup Libyalı ülkesine dönmek istedi. Ancak uçuşların iptal edildiğini öğrenen Libyalılar, Beyoğlu'nda bulunan Libya Başkonsolosluğu önüne gelerek yetkililerle görüşmek istedi. Başkonsolosun binada olmadığını belirten çalışanlar gruptan ayrılmalarını istedi. Ancak görüşme konusunda ısrar edip içeri girmek isteyen Libyalılarla çalışanlar arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine Libya Başkonsolosluğu çalışanları polisten yardım istedi. Olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet Polisi, Libya Başkonsolosluğuna gelerek içeri girmek isteyen Libyalı grubu binadan uzaklaştırarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

ÜLKELERİNE DÖNMEK İSTEYEN LİBYALILARLA BAŞKONSOLOSLUK ÇALIŞANLARI ARASINDA GERGİNLİK

İstanbul, Libya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:28 Kaynak: DHA
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