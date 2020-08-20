Ülkelerine gidemeyen yabancı öğrenciler "bizden biri" oldu - Son Dakika

Ülkelerine gidemeyen yabancı öğrenciler "bizden biri" oldu

Ülkelerine gidemeyen yabancı öğrenciler "bizden biri" oldu Ailelerinden binlerce kilometre uzakta güvendeler Karabük'te okuyan ve salgın nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı öğrencilerin tek sıkıntısı aile özlemi KBÜ öğrencisi Çadlı İssa Yousouf Abdelkerim: "Her aile gibi onlarda merak etti.

Ülkelerine gidemeyen yabancı öğrenciler "bizden biri" oldu

Ailelerinden binlerce kilometre uzakta güvendeler

Karabük'te okuyan ve salgın nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı öğrencilerin tek sıkıntısı aile özlemi

KBÜ öğrencisi Çadlı İssa Yousouf Abdelkerim:

"Her aile gibi onlarda merak etti. Merak etmemelerini söyledik. Zaten merak edecek de bir şey yok güvendeyiz"

KBÜ öğrencisi Türkmenistanlı Kyyas Dovletgeldiyev:

"Türkiye bu süreci çok iyi yönetti, çok şükür atlattık"

KARABÜK - Karabük Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrenciler, Çin'in Vuhan kentinde 2019'da ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaz döneminde ülkelerine gidemedi. Ailelerinden binlerce kilometre uzakta öğrenim gören öğrencilerin bu süreçte tek sıkıntıları aile özlemi oldu.

90 farklı ülkeden yaklaşık 9 bin öğrenci ile Türkiye'nin en çok uluslararası öğrencisini barındıran Karabük Üniversitesi, salgın süreci nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencileri yalnız bırakmadı.

Türk öğrenciler, salgının Türkiye'de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin tatil edilerek uzaktan eğitime geçme kararıyla memleketlerine giderken, yabancı öğrenciler ise Karabük'te kalmak zorunda kaldı.

Üniversite şehri olan Karabük'te Türk öğrencilerin memleketlerine gitmesiyle sadece yabancı öğrenciler kalırken, öğrenciler kente renk katarken, "bizde biri" oldu.

KBÜ Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Merkezi tarafından salgın sürecinde yabancı öğrencilerin, sağlıktan gıdaya kadar her türlü ihtiyaçları karşılandı.

"Gidemeyenler her zaman memleketlerini özlediler"

Salgın sürecini ülkelerinden ve ailelerinde çok uzakta geçirmek zorunda kalan öğrencilerin maddi olarak ihtiyaçları KBÜ tarafından karşılanırken, öğrencilerin tek sıkıntısı ise aile özlemi oldu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayından itibaren eğitim-öğretime uzaktan eğitimle devam ettiklerini söyledi.

Güz döneminde de uzaktan eğitime hazır olduklarını ama niyetlerinin şartların uygun olması durumunda yüz yüze eğitim yapmak olduğunu ifade eden Polat, "Bu süreç içerisinde uluslararası öğrenciler memleketlerine gidemediler. Ama burada her zaman için onların bir evi, sahipleri vardı. Biz onlara her zaman destek olmaya devam ettik. Evden çıkamadıkları günlerde kendilerine her türlü gıda ya da başka türlü ne ihtiyaçları varsa seferber olduk. Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Merkezimiz onlarla iletişim halinde bulundu ve herhangi bir sıkıntı yaşamadılar. Ama tabi memleket özlemi onlar içinde var. Gidemeyenler her zaman memleketlerini özlediler" dedi.

Yeni dönemde de 2 binin üzerinde yabancı öğrenci alacaklarını aktaran Polat, "Biz şuana kadar birçok ilde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yaptık, yurt dışında da YÖS sınavları yapılıyor, halen devam ediyor. Biz uluslararası öğrenci alımına hız kesmeden devam ediyor. İnşallah bu yılda 2 binin üzerinde uluslararası öğrenciyi dahil edeceğiz" diye konuştu.

Polat, şunları kaydetti:

"Hiçbir zorluk yaşamadık bilakis bizim için hem de şehir için uluslararası öğrencilerin burada kalması bir renk, bir farklılık oldu. Bütün öğrenciler şehirden çekilmişken bu şehirde, sokaklarda sadece onların kalması esnaf için de bizim içinde halk için de olumlu bir yön oldu."

"Ailemin yanına gitmek istedim ama yollar kapalı olduğu için gidemedim"

KBÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Özbekistanlı Salahiddin Abdilaziev, pandemi sürecinin psikolojik olarak zor geçtiğini belirtti.

Pandemi nedeniyle bir süre her yerin kapalı olduğunu ve evden dışarı çıkmadıklarını vurgulayan Abdilaziev, "Uzaktan eğitim sürecinde çalıştık, kitaplarımızı okuyoruz. Bu süreçte üniversiteden yardım alıyoruz, evden para geliyor. Çok zor diyemem ama psikolojik olarak zor. Ailemin yanına gitmek istedim ama yollar kapalı olduğu için gidemedim. Ailemi çok merak ettim, Özbekistan'da ilk başta azdı şimdi biraz çoğaldı. Ailem beni çok merak etti" ifadelerine yer verdi.

Pandemi sürecini ders çalışarak geçirdiğini anlatan Abdilaziev, "Karabük gerçekten çok rahat bir yer, öğrenci için ideal yer. Öğrenci için okumak ve çalışmak için rahat yer olması lazım. İstanbul veya Ankara'da çok kalabalık, gürültü, bana göre Karabük çok iyi" şeklinde konuştu.

KBÜ Mimarlık Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Çadlı İssa Yousouf Abdelkerim de pandemi sürecinin kendisi için biraz zor geçtiğini kaydetti.

Sürecin çok sıkıcı olduğunu ve sürekli evde olduklarını belirten Abdelkerim, şunları kaydetti:

"Dışarı çıkamadık, ailelerimizi göremedik. Kitap okuyarak, ders çalışarak vakit geçirdik. Çad'a gidemedim evdeydik, arada kendi arkadaşlarımızla birbirimizi ziyaret ettik. Maddi olarak pek sıkıntı çekmedik, Karabük Üniversitesi sağ olsun bize çok yardımcı oldu, gıda dağıttı."

Salgın nedeniyle lokanta, kafe ve restoran gibi yerlerin kapalı olması dolayısıyla kendilerinin yemek yaptığını anlatan Abdelkerim, "Kendi ülkemizin yemeklerini yaptık, Türk yemekleri de öğrendik. Daha önce yapamıyorduk vaktimizde olmuyordu fasulye yapmayı öğrendik. Her aile gibi bizleri merak ettiler, sosyal medya üzerinden konuştuk sürekli. Merak etmemelerini söyledik. Zaten merak edecek de bir şey yok güvendeyiz. Neredeyse geçti zaten" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye bu süreci çok iyi yönetti" diyen Abdelkerim, "Karabük'te yaklaşık 900 Çanlı öğrenci var onların hiçbirinde pozitif çıkmadı. Yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz çok iyi yönettiler. Atlatacağımıza da inanıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye bu süreci çok iyi yönetti"

KBÜ Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ikincisi sınıf öğrencisi Türkmenistanlı Kyyas Dovletgeldiyev, salgın döneminin çok zor geçtiğini söyledi.

Süreci arkadaşlarıyla ders çalışarak geçirdiğini anlatan Dovletgeldiyev, şunları söyledi:

"Her yer kapalıydı, evde yemek falan yaptık. Bazı zamanlarda buraya gelerek stadyumda spor yaptık. Bu dönemde ailemle sosyal medya üzerinden haberleştik. Gitmek istiyordum gidemedik, inşallah seneye gideriz. Onlara 'merak etmeyin' dedik Karabük'te rahatız bir sıkıntı yok. Üniversite gıda yardımında bulundu, çok teşekkür ediyorum. Yemek konusunda biraz zor oldu. Yemek ve ekmek yapmayı öğrendik. Türkiye bu süreci çok iyi yönetti, çok şükür atlattık bu süreci. Allah'a çok şükür arkadaşlarımdan virüs kapan yoktu."

Ülkelerine gidemeyen yabancı öğrenciler bizden biri oldu

Türkiye, Karabük, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 13:21

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ülkelerine gidemeyen yabancı öğrenciler 'bizden biri' oldu - Son Dakika
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