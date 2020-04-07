Ülkelerine gidemeyen yabancı öğrencilerden

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde eğitimlerine devam eden yabancı öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaldıkları odalarında tüm Türkiye'ye "Evde kal" mesajı verdi.



Nevşehir'de öğrenimlerine devam eden korona virüs salgını sonrasında ülkelerine dönemeyen ve Kredi Yurtlar Kurumu Nevşehir İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlara kalan yabancı öğrenciler çektikleri video ile başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya "Evde kal" mesajı verdi.



Yabancı öğrencilerin çekmiş olduğu evde kal mesajı kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. - NEVŞEHİR