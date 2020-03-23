Ülkelerine gitmek istediler, sözleşmeleri feshedildi!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige ara verilmesinin ardından ABD'li oyuncular Buford ile Rich kulüp yönetimiyle görüşerek ülkelerine dönmek için izin istedi.



Sağlık tedbirleri nedeniyle izne onay alamayan 2 oyuncu, kulüp yönetimiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti.



