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Ülkelerine gitmek istediler, sözleşmeleri feshedildi!
6 saat önce
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige ara verilmesinin ardından ABD'li oyuncular Buford ile Rich kulüp yönetimiyle görüşerek ülkelerine dönmek için izin istedi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige ara verilmesinin ardından ABD'li oyuncular Buford ile Rich kulüp yönetimiyle görüşerek ülkelerine dönmek için izin istedi.
Sağlık tedbirleri nedeniyle izne onay alamayan 2 oyuncu, kulüp yönetimiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:24
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