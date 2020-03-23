Ülkelerine gitmek istediler, sözleşmeleri feshedildi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ülkelerine gitmek istediler, sözleşmeleri feshedildi! - Son Dakika Spor

Ülkelerine gitmek istediler, sözleşmeleri feshedildi!

6 saat önce

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige ara verilmesinin ardından ABD'li oyuncular Buford ile Rich kulüp yönetimiyle görüşerek ülkelerine dönmek için izin istedi.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige ara verilmesinin ardından ABD'li oyuncular Buford ile Rich kulüp yönetimiyle görüşerek ülkelerine dönmek için izin istedi.


Sağlık tedbirleri nedeniyle izne onay alamayan 2 oyuncu, kulüp yönetimiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti.


Amerika Birleşik Devletleri, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:24 

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