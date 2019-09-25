Son Dakika Haberleri: "Ülkelerine iyi anılarla dönmelerini sağlamamız gerekir"
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"Ülkelerine iyi anılarla dönmelerini sağlamamız gerekir"

41 dakika önce

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Kuk, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Türk turizm sektörü olarak ilk hedefimizin bu yolcuların sağ salim tatillerini yapıp ülkelerine iyi anılarla dönmesini sağlamamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Kuk, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Türk turizm sektörü olarak ilk hedefimizin bu yolcuların sağ salim tatillerini yapıp ülkelerine iyi anılarla dönmesini sağlamamız gerektiğinin bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

Kuk, yazılı yaptığı açıklamada, 1841'de kurulmuş ve dünyanın en eski tur operatörü Thomas Cook'un operasyonlarını durdurma kararı almasından Türk turizm sektörü olarak üzüntü duyduklarını bildirdi.

Dünya turizm pazarında çok önemli bir yeri olan ve birçok ülkeye turist gönderen firma aracılığıyla Türkiye'de 43 bin civarında kişi bulunduğunu dile getiren Kuk, "Türk turizm sektörü olarak ilk hedefimizin bu yolcuların sağ salim tatillerini yapıp ülkelerine iyi anılarla dönmesini sağlamamız gerektiğinin bilincindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Antalya başta olmak üzere tüm turistik bölgelerde kurulan kriz masaları ile sürecin en az hasarla atlatılarak sonraki döneme ilişkin tedbirlerin alınması için çalışmaların bir an önce başlatılması gerektiğine işaret eden Kuk, şunları kaydetti:

"Thomas Cook yolcularının tatil operasyonlarının sağ salim gerçekleştirildikten sonra yine Kültür ve Turizm Bakanlığımızın organizasyonunda bir kurul oluşturularak bahsi geçen iflas nedeniyle mağdur olan turizmci dostlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli adımların atılması ve bu hususta daha önceki yıllarda olduğu gibi sektörün yalnız bırakılmaması sağlanmalıdır. SAYD olarak bu süreci takip ederek gerekli adımların atılması için her türlü çalışmaya katkı koymaya hazır olduğumuzu belirtiriz."

Thomas Cook, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:38 Kaynak: AA
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