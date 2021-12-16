Ülkem Kadar Türkiye'ye de Katkıda Bulunmak İstiyorum - Son Dakika
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Ülkem Kadar Türkiye'ye de Katkıda Bulunmak İstiyorum

16.12.2021 18:15

Kurduğu boya fabrikasıyla hem Türkiye'nin ihracatını artıran hem de ülkesinin kalkınmasına destek olan Muhammed, aynı zamanda Etiyopya'da Türkiye mezunlarını tek çatı altında toplayan Türkiye Mezunları Kalkınma ve Yardım Derneğinin Yönetim Kurulu başkanı.

Kurduğu boya fabrikasıyla hem Türkiye'nin ihracatını artıran hem de ülkesinin kalkınmasına destek olan Muhammed, aynı zamanda Etiyopya'da Türkiye mezunlarını tek çatı altında toplayan Türkiye Mezunları Kalkınma ve Yardım Derneğinin Yönetim Kurulu başkanı. Fennan Muhammed hem sivil toplum hem de iş alanında yürüttüğü projelerle başarılı çalışmalara imza atıyor. Fennan Muhammed yaptığı çalışmalardan dolayı ise ülkesinde "Fennan Türki" lakabı ile tanınıyor.

Başkanlığımız tarafından Fennan Muhammed'in hikayesini anlatan 2: 38 dakikalık film, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen "III. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi" kapsamında medya kuruluşlarının istifadesine sunuluyor.

Kaynak: Habermetre
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Etiyopya, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Ülkem Kadar Türkiye'ye de Katkıda Bulunmak İstiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülkem Kadar Türkiye'ye de Katkıda Bulunmak İstiyorum - Son Dakika
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