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Ülkem Partisi Afyonkarahisar il teşkilatından basın toplantısı

6 saat önce

Ülkem Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Kadir Uysal, basın toplantısı düzenledi.

Ülkem Partisi Afyonkarahisar il teşkilatından basın toplantısı, System.String[]

Ülkem Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Kadir Uysal, basın toplantısı düzenledi.

Uysal, parti binasında düzenlediği toplantıda, Afyonkarahisar ile 5 ilçede teşkilatlanmalarını tamamladıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Uysal, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin bütün illerinde olduğu gibi partimiz Afyonkarahisar'da da teşkilatlanma sürecini sürdürüyor. Her geçen gün partimize katılımlar artıyor. İlçe teşkilatlarımız 5'e çıkardık ve kısa sürede Afyonkarahisar'da ana yapılanmamızı tamamlayacağız. Yapılacak ilk genel seçimde de sahada olacağız."

Türkiye, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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