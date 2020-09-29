Ülkem Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı - Son Dakika

Ülkem Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde Başkan Zeki Ildız, güven tazeledi.

Partililer, kongrenin yapılacağı Seyhan Kır Bahçesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskeli ve ateş ölçümü yapılarak alındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını Ülkem Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Hasan Hüseyin Tekin, yaptı.

Ülkem Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Kadir Uysal, kongrede yaptığı konuşmada, partisinin Afyonkarahisar merkez ve 8 ilçede teşkilatlandığını belirtti.

Hedeflerinin bütün ilçelerde teşkilatlanmak olduğunu dile getiren Uysal, "Partimiz, Türkiye'nin geleceğini kurmak için yola çıkmış bir oluşum içerisindedir. Ülkemizin refah seviyesini her konuda yükseltmek için gece gündüz çalışmaya talibiz. Biz taşın altına elimizi koymaya hazırız." dedi.

Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan da cep telefonuyla katılarak kongrenin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Tek liste halinde yapılan seçimde Zeki Ildız, yeniden başkan seçildi.